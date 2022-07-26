Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Filomuza dördüncü bir kardeş geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Filomuza dördüncü bir kardeş geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Filomuza dördüncü bir kardeş geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi.

 - Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Dönmez Akdeniz Ekonomi Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title