Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

(İHA)