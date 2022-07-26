Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Dönmez Karadeniz Ekonomi Haberler

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