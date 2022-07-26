Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

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