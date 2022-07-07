Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji verimliliği bilinç endeksi 200 üzerinden 163,8 puan oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji verimliliği bilinç endeksi 200 üzerinden 163,8 puan oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji verimliliği bilinç endeksi 200 üzerinden 163,8 puan oldu. Bu değer kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor". - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

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