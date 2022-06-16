Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke...

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor"

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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