Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor" AA / Murat Temizer - Ekonomi Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

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