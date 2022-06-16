Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke...
AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor"
AA / Murat Temizer - Ekonomi