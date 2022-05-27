Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200...

AA - Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "( Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek"

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Fatih Dönmez, Karadeniz, Enerji, su, Ekonomi, Haberler

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