Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200... - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200...
AA - Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "( Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek"
AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi