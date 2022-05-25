Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Bizim bütün gayretimiz 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye'. Kaynağından teknolojisine kadar her...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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