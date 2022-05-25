Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her... - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye". Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi