Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlara belirli... - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'nin yeşil enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda attığı adımlara belirli kesimlerin kör ve sağır kaldığını görüyoruz. Hatta olay bazen öyle nokta geliyor ki rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal yatırımlarını durdurun diyenleri dahi gördük. Onların tek bir isteği var o da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve maden bağımsızlığına sekte vurmak. Konuyu sürekli bağlamından kopararak farklı mecralara çekme gayretinde olduklarını biliyor ve görüyoruz. Yaydan çıkan okun hedefe büyük bir kararlılıkla gittiğini gördükleri için son bir çırpınmanın içerisindeler, bunun da farkındayız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi