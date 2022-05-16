'Dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi