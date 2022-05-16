&quot;Dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
'Dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title