Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: &quot;Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Mayıs, Ekonomi, Haberler

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