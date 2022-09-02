Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in katılımcılarla sohbeti G20 Enerji Bakanları Toplantısı'ndan genel görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşmalarından görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Endonezya'da düzenlenen "G20 Enerji Bakanları...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in katılımcılarla sohbeti
G20 Enerji Bakanları Toplantısı'ndan genel görüntüler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşmalarından görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Endonezya'da düzenlenen "G20 Enerji Bakanları Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA / Ekonomi