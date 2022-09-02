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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda

Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in katılımcılarla sohbeti G20 Enerji Bakanları Toplantısı'ndan genel görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşmalarından görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Endonezya'da düzenlenen "G20 Enerji Bakanları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in katılımcılarla sohbeti

G20 Enerji Bakanları Toplantısı'ndan genel görüntüler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşmalarından görüntüler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Endonezya'da düzenlenen "G20 Enerji Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

G20 Liderler Zirvesi Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

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