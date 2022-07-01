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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

AA - Deniz Açık - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Bakan Dönmez, Beylikova ilçesinde havacılık, savunma, uzay sanayi, biyomedikal gibi alanlarında kullanılan nadir toprak elementleri keşfinin yapıldığı sahadaki incelemesinin ardından Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Dönmez, Vali Erol Ayyıldız ile makamında görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez'in ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

AA / Deniz Açık - Ekonomi

Fatih Dönmez Beylikova Eskişehir Ekonomi Haberler

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