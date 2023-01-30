Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: (Doğal gaz keşifleri) Kapatılmış alanlar var, buralarda tekrar çalışmalar yapacağız

Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: (Doğal gaz keşifleri) Kapatılmış alanlar var, buralarda tekrar çalışmalar yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2008'li yıllarda çok uluslu şirketlerin sondaj yaptığı alanlarda da kaynak aramaları yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2008'li yıllarda çok uluslu şirketlerin sondaj yaptığı alanlarda da kaynak aramaları yapılacak. Çok uluslu şirketlerle yapılan anlaşmalarla kaynağın yaklaşık yarısı bu şirketlerin olacaktı. Şuan yüzde 100 Türkiye'ye ait. Kapatılmış alanlar var buralarda tekrar çalışmalar yapacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin özel oturumunda önemli açıklamalar yaptı. Keşfedilen doğal gazın tamamının Türkiye'nin imkanlarıyla bulunduğunu anlatan Bakan Dönmez, "2008'li yıllarda çok uluslu şirketlerle görüşmeler oldu. Sondajlar yapıldı. Keşif yapılamadı. Bazı kapatılmış alanları gördük. Niyet okuma yapmıyoruz ama bu bölgelerde tekrar arama çalışmaları yapacağız. Gelen şirketler klasik yapılarda gaz ve petrol kaynağı aradı. Sakarya sahasında yapılan keşif bize özgü yaklaşımlarla yapılan araştırmaların sonucudur. Kaynaklar geçmişte bulunmuş olsaydı, çıkarılan kaynağın yaklaşık yarısı ulusal şirketlerin olacaktı. Şuan yüzde 100'ü Türkiye imkanlarıyla yapıldı. Eskiden yapılan sondajlar vardı oralarda tekrar çalışmalar yapacağız. Kapatılmış alanlar var buralarda tekrar çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Yüzyılı Fatih Dönmez Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title