Haber : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak

 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Dönmez, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından takip edilebilecek.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Anadolu Ajansı Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title