Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'na konuk olacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Dönmez, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından takip edilebilecek. Ekonomi AA / Gülşen Çağatay Anadolu Ajansı Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

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