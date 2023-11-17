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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından...

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Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"

Kaynak: AA / Ekonomi

TRT Tabii Enerji Ekonomi Haberler

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