Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından...
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"
Kaynak: AA / Ekonomi