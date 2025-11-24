Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyor, fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bayraktar, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin mimarı, fedakarlık timsali öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Tıpkı evlatlarımıza ışık olmak isterken şehit düşen, adı bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfinin yapıldığı Gabar'da yaşayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmen gibi. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyor, fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."