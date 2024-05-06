Türkiye ve Cezayir, LNG ticaretini geliştirmek için işbirliği görüşmeleri yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere çeşitli işbirliği konularını görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar Cezayirli mevkidaşı Arkab ile telefonda görüştü.

Arkab'ın Ankara'da düzenlenecek 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak için Türkiye'ye geleceğine işaret edilen açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında devam eden LNG ticaretinin geliştirilmesi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Cezayir'in ulusal şirketi SONATRACH arasında ortak projeler yapılması, Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik AŞ'nin Cezayir'deki muhatabıyla ortak şirket kurarak faaliyette bulunmasına ilişkin konular görüşüldü.

Görüşmede, Bakan Bayraktar enerji sektörü başta olmak üzere iki ülke arasındaki yakın ilişki ve üst düzey temaslardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ve Cezayir arasındaki yakın işbirliğinin bölgenin istikrar ve refahına önemli katkı sağladığını vurgulayan Bayraktar, 12. Dönem KEK toplantısının iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve ticaret hacmini artırması temennisinde bulundu.

BOTAŞ ile SONATRACH arasında 1988 yılına dayanan LNG ticaretinin 2027 yılına kadar uzatıldığını anımsatan Bayraktar, bu işbirliğinin devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen kasımda gerçekleşen Cezayir ziyaretinde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından BOTAŞ ile SONATRACH arasında LNG anlaşmasının 2027'ye kadar uzatılması imza altına alınmıştı.

Bu süre zarfında Türkiye, Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp gaz almaya devam edecek.