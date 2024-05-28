Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tacikistan ile yeşil dönüşüm projelerini değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve beraberindeki heyet ile yeşil dönüşüm çerçevesinde dünyada değişen madencilik ihtiyaçlarını ve bu doğrultuda geliştirilebilecek projeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten, Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'ndaki görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı için ülkemizde bulunan Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Sherali Kabir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede yeşil dönüşüm çerçevesinde dünyada değişen madencilik ihtiyaçlarını ve bu doğrultuda birlikte geliştirebileceğimiz projeleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.