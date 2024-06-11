Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine verilen destekleri görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine verilen destekleri görüştü.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Banga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iletim ve dağıtım altyapısı konularında verilen destekleri ve bu desteklerin nasıl artırılabileceğini ele aldık. Türkiye'de öngörülebilir, şeffaf ve akılcı yatırım ortamı oluşturmak için attığımız adımlara yönelik Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik."