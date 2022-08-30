Enerji uzmanları uluslararası enerji konferansında 'güvenin' önemine dikkati çekti

Kuveyt merkezli petrol şirketi Oilserv Kuwait'in Üst Yöneticisi Sara Akbar, enerji dünyasında güven ilişkisinin önemli olduğunu belirterek, "Güven kazanmak başka, onu korumak ise bambaşka. Almanya'nın doğal gaz için Rusya'ya ne kadar güvendiğini ve sonuçlarını gördük." dedi.

Kuveyt merkezli petrol şirketi Oilserv Kuwait'in Üst Yöneticisi Sara Akbar, enerji dünyasında güven ilişkisinin önemli olduğunu belirterek, "Güven kazanmak başka, onu korumak ise bambaşka. Almanya'nın doğal gaz için Rusya'ya ne kadar güvendiğini ve sonuçlarını gördük." dedi.

Akbar, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın "İçinde bulunduğumuz sisteme güvenebilir miyiz?" sorusunu gündeme taşıdığını söyledi.

Orta Doğu'da ilişkilerin yıllardır sadece güven üzerine kurulduğunu dile getiren Akbar, "Kontratları ve profesyonel yaşamı gördükten sonra tekrar anladık ki bilgilerimizi de güven sağlamak için kullanabiliriz." ifadesini kullandı.

Bu sene konferansın "güven" temasıyla düzenlendiğine işaret eden Akbar, "Kontratları bilmezdik ve güven bizim için önemliydi. İşlerimiz güven üzerinden yürürdü. Öğrenmek zorunda kaldık. Bilgilerimizi güven üzerine inşa etmeyi öğrendik." diye konuştu.

Akbar, enerji dünyasında güven sağlamanın ve devam ettirmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Güven kazanmak başka, onu korumak ise bambaşka. Almanya'nın doğal gaz için Rusya'ya ne kadar güvendiğini ve sonuçlarını gördük." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO ve Avrupa Birliği gibi birçok oluşumun ortaya çıktığını ve bunların da güven sağlamak için kurulduğunu anlatan Akbar, "Mesela Rusya'ya olan güven Ukrayna'da olanlarla tamamen dağıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi Uzmanı Tatiana Mitrova da son günlerde enerji dünyasında sadece Avrupa ile Rusya arasında yaşananların konuşulduğunu, yaptırımların Rusya'nın büyüme ve gelişmesini yavaşlatabileceğini, ancak Moskova'nın bu yaptırımlara direnebileceğini söyledi.

Batılı ülkelerin Rusya'yı yaptırımlarla izole etmeye çalıştığını belirten Mitrova, "Aslında Rusya da Batı'yı nasıl izole edebileceğini düşünüyor. Gelecek yıllarda çok aktif bir Rusya göreceğiz. Moskova, 'anti-batı' birliği için çalışacak. Bu da hidrokarbonlar başta olmak üzere enerji üzerine kurulacak." diye konuştu.

Dünya Bankası'nın Çin ve Rusya'dan sorumlu eski yöneticisi Yukon Huang, Çin'in enerjinin bağımsız şekilde ülkeler arasında akışını destekleyen bir ülke olduğunu öne sürdü.

Norveçli çok uluslu denizcilik grubu Wilhelmsen Group'un Üst Yöneticisi Thomas Wilhelmsen de yaşananların ve piyasadaki gelişmelerin enerjide ve anlaşmalarda güvenin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.