Enerji timi, kadın kooperatiflerine tasarrufu anlattı - Haberler

Uludağ Elektrik, Enerji Danışmanım Projesi çerçevesinde hanelerde ve küçük işletmelerde başlattığı enerji tasarrufu ve verimliliği bilinçlendirmesine Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve kadın kooperatifleriyle devam etti. Kadınlardan oluşan bir topluluğa enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda bilgiler aktaran şirket, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin önemi ve hane içi elektrikli cihaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıllarda Enerji Danışmanım Projesiyle vatandaşları bilinçlendirmeye başlayan Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini farklı hedef kitlelere yaygınlaştırmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Şirket, tasarrufu aynı zamanda gelecek nesiller için kazanılması gereken bir alışkanlık olarak görerek, bu bilinci aileden başlayıp topluma yayacak en önemli halkalardan biri olan kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Mikro olarak kadın bireylerden başlayan bilinçlendirme çalışmasıyla, makro düzeyde topluma bu alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle daha önce kadın muhtarlara tasarrufu anlatan şirket, bu sefer de kadın kooperatiflerine bilgi aktardı. Düzenlenen etkinlikte pandemiden sonra evlerde yükselen elektrik tüketimlerinin nedenleri, hanelerde tasarruf ve verimlilik sağlatacak enerjik ipuçları, enerjiyi verimli kullanmanın aile bütçesinin korunmasındaki önemi gibi konular hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte, katılımcıların sorularına da yanıt verilirken, bilinçlendirici kitap ve broşürler de dağıtıldı.

Şirket düzenlenen etkinlikle birlikte tasarruf uygulamalarının daha fazla kişiye ulaşmasını hedefliyor. Her hedef kitleye özel proje yürüten şirketin Enerji Danışmanım Projesi çerçevesinde oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile evler ve iş yerleri ziyaret edilerek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapılıyor. Ziyaret sırasında elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Kullanıcılar, bu enerjik tüyolarla faturalarında yüzde 20'ye varan tasarruf sağlayabiliyorlar. Tüketiciler, şirketin Enerji Danışmanım sayfasına 'www.uludagelektrik.com.tr' adresi üzerinden de ulaşabiliyor. Evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kWh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi