Enerji-Sa Kurumsal İletişim Heyeti Zonguldak'ta Gazetecilerle Buluştu

Enerji-Sa Kurumsal İletişim heyeti, Zonguldak'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Şirketin yatırımlarının geçmiş dönemlere göre 2,5 kat arttırıldığı ve coğrafi şartlara uyum sağlamak için yapılan yenilikler anlatıldı.

Enerji-Sa Kurumsal İletişim heyeti, Zonguldak'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Zonguldak'ta şirketin yatırımların geçmiş dönemlere göre 2,5 kat arttırıldığı ve coğrafi şartların zorluklarına hizmette verilen yeniliklere dikkat çekildi.

Enerji-Sa İletişim Direktörü Göktürk Demirel; Kurumsal İletişim Müdürleri Ogün Hızarcı ve Muhsin Barış Tiryakioğlu, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Zonguldak Kurumsal İletişim Uzmanı Tuğba Pulat gazetecilerle bir araya geldi. Yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katıldığı tanışma toplantısında Enerji-Sa'nın gazetecilerle olan iletişimi ve bilgi paylaşımına ilişkin detaylar paylaşıldı. Türkiye ve Zonguldak'ta Enerji-Sa'nın geçmişten bugüne çalışmaları, yapılan hizmetler konuşuldu. Zonguldak'taki yatırımların geçmişe göre 2,5 kat arttırıldığı ve coğrafi şartların zorluğuna rağmen hızlı ve kaliteli hizmet için yapılan yeniliklere yer verildi. - ZONGULDAK