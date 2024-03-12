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Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Kamulaştırılacak

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Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, farklı illerdeki enerji üretim tesisleri ve iletim hatları için taşınmazlar kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uygar RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Balıkesir, İzmir ile Manisa'da, R3-Bilecik-6 RES elektrik üretim tesisinin yapımı için de Eskişehir'deki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından istimlak edilecek.

R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Amasya ve Çorum'daki bazı taşınmazlar ve Baykan Enerji Grubu HES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Siirt'teki bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Keban Şalt-2-Malatya-2 enerji iletim hattı yenileme projesi ve bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kV (Şereflikoçhisar-Kütüklü)-Brş.N-R3-Ankara-2-1 RES TM enerji iletim hattı projesi ve 154 kV Şereflikoçhisar-Kütüklü Geçici enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

400 kV Atatürk HES-Çobanbeyli TM enerji iletim hattının 371-446 numaralı direkleri arası ile 154 kV Elbistan B-Kandil enerji iletim hattının 178-185 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Adana, Antalya, Artvin, Denizli, Gaziantep, Kilis, Konya, Muğla ve Sakarya'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde S: 86541 numaralı IV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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