Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, projelerin güzergahına isabet eden taşınmazlar kamulaştırılacak. Ayrıca, İstanbul'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "154 kV Gerze Transformatör Merkezi Sahası Projesi" ve "154 kV Tavşanlı Transformatör Merkezi Sahası Projesi" kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Muş'un Korkut ilçesine kurulacak olan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Pınarüstü köyü sınırları içindeki bir taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ordu'da kurulacak R3- Ordu-4 RES elektrik üretim tesisi için gerekli taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan 4. grup maden (Linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilgili taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Jeotermal kaynak arama saha ihalesi

İstanbul'da 20 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 20 jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatlı saha açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu sahaların ihaleleri, 29 Ağustos Salı günü 10.00 ile 13.10 saatleri arasında İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. kat Toplantı Salonu'nda yapılacak.