Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) üç yeni atama yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) üç yeni atama yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli getirildi. Kurul üyeliklerine, İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı. AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Ekonomi Haberler

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