Enerji panelleri ile tasarruf imkanı büyüyor. Kırklareli'nde faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 2331,4 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayan CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, "Firmalar enerji maliyetlerini düşürmek ve yeşil dönüşümde rekabet güçlerini korumak için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş avantajları ile ön plana çıkıyor. Fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santralleri sayesinde sanayiciler ürettikleri elektrik enerjisini kendi ihtiyaçları için kullanıp maliyetlerini düşürüyor" dedi.

Firmanın çatısına 2331,4 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını belirten CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, güneş enerji santrali sayesinde firmanın yılda yaklaşık 1.095.000 kg karbon salınımının önüne geçeceğini ve yılda 165 ağacın kurtarılmasını sağlayacağını kaydetti.

"Daha temiz ve yaşanabilir bir dünyaya katkı"

Güneş enerji santralinin bakımı kolay olan ve maliyetini kısa sürede karşılayabilen avantajlı bir sistem olduğunu dile getiren Yılmaz, fabrika çatılarına kurdukları güneş panelleriyle firmaların elektrik tüketimlerini kendi üretimlerinden karşılayabildiğini söyledi.

Hemen hemen her sektörün en önemli girdi maliyetlerinin başında enerji konusunun geldiğini belirten Yılmaz, "Firmalar enerji maliyetlerini düşürmek ve yeşil dönüşümde rekabet güçlerini korumak için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş avantajları ile ön plana çıkıyor. Bu nedenle GES kurulumları son yıllarda artmaya başladı. Fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santralleri sayesinde sanayiciler ürettikleri elektrik enerjisini kendi ihtiyaçları için kullanıp maliyetlerini düşürüyor. Yani enerji maliyetlerini güneş enerjisi ile çözüme kavuşturmak mümkün" dedi.

Yılmaz, daha fazla firmayı güneş enerji santrali ile tanıştırarak daha temiz ve yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlama amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA