Enerji krizi İtalya'da 881 bin küçük ve mikro ölçekli işletmeyi riske attı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle başlayan Avrupa'daki enerji krizi İtalya'da 881 bin küçük ve mikro ölçekli işletme ile 3,5 milyon işçinin geleceğini riske attı.

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle başlayan Avrupa'daki enerji krizi İtalya'da 881 bin küçük ve mikro ölçekli işletme ile 3,5 milyon işçinin geleceğini riske attı.

İtalya'da Confartigianato adlı küçük ve mikro ölçekli işletmelerin bağlı olduğu örgütün yayınladığı analiz, ülkedeki enerji krizinin boyutunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Confartigianato'nun basınla paylaştığı analizde, "Yüksek enerji fiyatları, 3 milyon 529 bin çalışanı olan 881 bin 264 küçük ve mikro ölçekli işletmeyi riske atıyor. Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20,6'sına eşit." ifadeleri kullanıldı.

Enerji krizinin özellikle endüstrinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgelerindeki işletmeleri etkileyeceği belirtildi.

Elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın 43 sektördeki şirketleri olumsuz etkilediğine dikkati çeken Confartigianato Başkanı Marco Granelli, "Bir şirket katliamı riskiyle karşı karşıyayız. Enerji fiyatlarını kontrol altına almak ve benzeri görülmemiş bir krizi önlemek için acil müdahalelerin yanı sıra eşit derecede hızlı yapısal reformlara ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.