Enerji Kentleri Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Balıkesir'de Yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığını yaptığı Enerji Kentleri Birliği, 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını Balıkesir'de yaptı. Enerjinin hayatın kaynağı olduğunu belirten Başkan Zolan, Türkiye'de enerji üretiminin yüzde 55'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini kaydetti.

Türkiye'de 150 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği (EKB) 2023 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı. Toplantıya, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, 1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulan ve 2019 yılında Enerji Kentleri Birliği adını alan birliğe bugüne dek emek veren birlik başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti. Türkiye'de 71 ilde jeotermal kaynak potansiyelinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlenmesiyle isim değişikliğinin yapıldığını anlatan Başkan Zolan, enerjinin önemine dikkati çekti.

Enerjinin yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından

Enerjinin hayatın kaynağı olduğunu işaret eden Başkan Zolan, dünyada enerji üzerinde her türlü mücadelenin verildiğini vurgulayarak, "Bir ülkenin tam bağımsızım diyebilmesi için kendi enerjisini de sağlıyor olması gerekiyor. Kendi enerjisini sağlayamayan bir ülkenin tam bağımsızım demesi mümkün değil. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları, doğalgaz ve diğer ithal kaynaklarla birlikte kendi enerjisinin yüzde 67'sini üretir durumda" dedi. Türkiye'nin rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle gibi yenilenebilir ve çevreye duyarlı enerji kaynaklarına sahip olduğunu anlatan Başkan Zolan, son 10 yılda atılan adımlarla enerji üretiminin yüzde 55'inin söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji kaynaklarına dikkati çekti

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Zolan, "İthal ettiğimiz doğalgaz için verdiğimiz dövizleri artık ülkemiz içerisinde kullanacağız. Daha yeni kaynaklarında bulunmasını da arzu ediyoruz. Gabar'da bulunan petrol kaynağı da çok kıymetli, bunların devamının gelmesini temenni ediyoruz. Ülkemiz tüm kaynaklarını kullanabilir hale gelirse geleceğimiz de o kadar güvende olur" dedi.

Başkan Zolan'ın açılış konuşmasının ardından Enerji Kentleri Birliği 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü, daha sonra encümen, plan bütçe komisyonu ve hesap komisyonu seçimleri yapıldı. - DENİZLİ