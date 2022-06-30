Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık bazda yüzde 124 arttı - Haberler

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Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık bazda yüzde 124 arttı

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık bazda yüzde 124 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124 artarak 6 milyar 942 milyon 499 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124 artarak 6 milyar 942 milyon 499 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 6 milyar 942 milyon 499 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın mayıs ayında bu rakam 3 milyar 94 milyon 519 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 2 milyon 971 bin 193 tona çıktı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ekonomi Haberler

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