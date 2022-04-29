Enerji ithalatı faturası martta yıllık bazda yüzde 154,7 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 154,7 artarak 8 milyar 410 milyon 156 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 410 milyon 156 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın mart ayında bu rakam 3 milyar 302 milyon 465 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış, ekonomik aktivitelerdeki canlanma ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 2 milyon 668 bin 276 tona çıktı.