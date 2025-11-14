Enerji Dönüşümüne Yıllık 148 Milyar Dolar Yatırım Hedefi

Net Sıfır İçin Enerji Hizmeti Şirketleri İttifakı (UNEZA), enerji dönüşümü için yıllık yatırım hedefini, 148 milyar dolara yükselterek 2030'a kadar toplam 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

UNEZA, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, 2030'a yönelik enerji dönüşümü yatırım hedefini güncelledi.

Yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma hedefi doğrultusunda COP28'de kurulan, 26 ülkeden 55'i aşkın şirket ile kuruluştan oluşan platform, yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonunu hızlandırmak ve şebeke modernizasyonunu sağlamak amacıyla daha önce açıkladığı yıllık 117 milyar dolarlık yatırım hedefini yaklaşık yüzde 25 artırarak 148 milyar dolara çıkardı.

Böylece uluslararası platformun elektrik şebekeleri ve enerji depolama hizmetlerini hızlandırmasıyla 2030'a kadar yapacağı yatırım tutarı 1 trilyon doları aşacak.

İttifak üyeleri, söz konusu 148 milyar dolarlık yıllık yatırım tutarının 66 milyar dolarını yenilenebilir enerjiye, 82 milyar dolarını ise şebeke ve depolamaya ayıracak.

UNEZA Kurucusu ve Eş Başkanı Jasim Husain Thabet, konuya ilişkin değerlendirmesinde, UNEZA'nın COP28'de küresel enerji hizmeti şirketleri arasında enerji dönüşümünde işbirliği hedefiyle kurulduğunu söyledi.

Abu Dabi merkezli enerji şirketi TAQA Grup Üst Yöneticisi (CEO) de olan Thabet, söz konusu yatırım artışının, platformun kararlılığının göstergesi olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanında enerji hizmeti şirketleri daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir sistem için ciddi ve somut yatırımlar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera da şunları kaydetti:

"Özellikle iklim eylemini, sürdürülebilir büyümeyi ve enerji güvenliğini ayakta tutan dayanıklı altyapıya ihtiyaç duyan yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde, elektrik şebekeleri artık enerji dönüşümünün önündeki en büyük zorluk haline geldi. Belem'deki COP30'un bir dönüm noktası olması için, sadece daha fazla iletim hattı kurmanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Güvenli, düşük maliyetli ve geleceğe yönelik güvenilir enerji için sistemi baştan kurmamız şart."

IRENA'ya göre, 2030'a kadar elektrik şebekelerini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için yıllık yaklaşık 670 milyar dolar yatırım gerekiyor.