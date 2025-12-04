IAEE MECA 2025 Konferansı'nda enerji dönüşümü politikaları masaya yatırıldı

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğinin (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nda, enerji dönüşümü ve geleneksel enerji kaynaklarına yönelik gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu MECA Konferansı'nın açılış oturumu Orta Doğu ve Orta Asya'da Jeopolitik, İklim, Ekonomik Kalkınma ve Enerji Güvenliği başlığıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki Sirene Belek Hotel'de gerçekleştirildi.

Oturumu yöneten Cornelia Meyer, bölgenin canlı, geniş ve dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarını barındırdığını ve enerji dönüşümünde kritik rol oynadığını dile getirerek, "Özellikle Orta Asya'ya baktığımızda, madenleri düşünmemiz gerekiyor. Çünkü enerji dönüşümü gerekli madenler olmadan gerçekleşemez. Nadir toprak elementleri, lityum, bakır, demir cevheri olmadan bu dönüşüm mümkün değil." diye konuştu.

IAEE Başkanı Edmar de Almeida ise IAEE'nin enerji ekonomisi alanında dünyanın önemli platformlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, küresel araştırma ortamının Paris Anlaşması, jeopolitik belirsizlikler ve hızlanan teknolojik dönüşüm nedeniyle köklü biçimde değiştiğini ifade etti.

Almeida, çeşitliliğin artık IAEE'nin stratejisinin merkezinde yer aldığını ve farklı bakış açılarının veri temelli politikalar için kritik olduğuna dikkati çekerek, "IAEE, veri temelli, bilimsel çalışmalar üretmeye ve enerji politikaları üzerine daha kapsamlı ve yapıcı bir tartışma ortamı oluşturmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Brezilya'nın enerji konumunu da değinen Almeida, "Brezilya enerji dönüşümünün yarısını tamamladı. Birincil enerjimizin yüzde 50'si yenilenebilir, yüzde 50'si fosil kaynaklardan geliyor." diye konuştu.

Almeida, ülkesinde yenilenebilir yatırımların hızla arttığının altını çizerek, yeni petrol keşiflerine rağmen Brezilya'nın petrolü iç tüketim yerine ihracata yönlendiren bir strateji izlediğini, böylelikle hem dönüşüm hem ihracat kapasitesini geliştirdiğini bildirdi.

Enerji jeopolitiğini kritik mineraller yönlendirecek

IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Gürkan Selçuk Kumbaroğlu da enerji talebinin ciddi anlamda büyümesinin beklendiğine değinerek, bu durumun altyapı yatırımları ile bakır ve lityum gibi önemli madenlere talebi artırdığını söyledi.

Bu bağlamda MECA bölgesinde Kazakistan'ın bakır konusunda öne çıktığını ve Türkiye'nin ise lityum çıkardığına işaret eden Kumbaroğlu, "Türkiye jeotermal kaynaklardan lityum çıkarmayı keşfediyor. Bahsettiğim bir diğer şey kobalt. Bölgede şu anda en büyük kobalt üreticisi Türkiye görünüyor. Dolayısıyla gördüğüm şey, enerji jeopolitiğinin gelecekte kritik mineraller tarafından daha fazla yönlendirileceğidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan gaz ve kaya petrolü üretimini artıracak

Suudi Arabistan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Mecid el-Münif de Suudi Arabistan'ın enerji dönüşümü politikaları konusunda güneş enerjisi yatırımlarının öne çıktığına işaret ederek, "Birkaç yıla güneş enerjisinden elektrik üretimimizi 10 kat artıracağız ve artırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Enerji sanayisine ciddi yatırım yaptıklarını ve bu anlamda doğal gaz ile kaya petrolünde üretimi 2030'a kadar artıracaklarını söyleyen el-Münif, ülkesinin maden konusunda birçok alanda yatırım planları bulunduğunu ve maden alanında dünya genelinde ortaklıklara sahip olduklarını ifade etti.

El-Münif ayrıca Suudi Arabistan'ın ekonomi kaynaklarının çeşitlendirilmesine konusunda "Vizyon 2030" programını devreye aldıklarını kaydetti.

Programın kapsadığı sektörlere ilişkin de ekonominin petrole olan bağımlılığının azalmasını önemsediklerini belirten el-Münif, genç nüfusun iş hayatına daha fazla katılım sağlamasını ve özellikle kadınların iş hayatında yer almasını öngördüklerini paylaştı.