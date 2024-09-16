Enerji Depolama Zirvesi'nde Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Stratejisi Vurgulandı

AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, Türkiye ve dünya için stratejik önem taşıyan depolama alanındaki gelişmelerin enerji sektörünü bir üst seviyeye çıkaracağını ifade etti.

Cer Modern'de düzenlenen ve yarın da devam edecek 2. Enerji Depolama Zirvesi, sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirvenin açılış oturumunda konuşan Okyay, Türkiye'nin elektrik üretiminde kurulu gücünün yüzde 56'sının yenilenebilir enerjiden sağlandığına dikkati çekerek, "Üretimin de yaklaşık yüzde 42'si bu noktada. 2000'li yıllarda bunun çok altında oranlar vardı. Bugün artık başka bir kavşaktayız diye düşünüyorum." dedi.

Enerji depolama alanında finansmanda yatırımcılarla buluşmak, bu konuda etkinliklerini artırmak amacıyla zirvede yer aldıklarını dile getiren Okyay, "Yatırımcılar işin maliyetini, getirisini bilmek istiyor. Şu anda birtakım belirsizlikler var. Bazı regülatif işler netleşmek üzere, finansman tarafında da birtakım hareketler oluyor. Günün sonunda yatırımcı ve bankalar, finans kuruluşları oradaki çerçevenin çizildiğini gördüklerinde hızlı biçimde harekete geçeceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. sırada, dünyada 12. sırada olan Türkiye'nin kapasite artışıyla üst sıralara yükselebileceğini vurgulayan Eser Okyay, "Türkiye'nin bir sonraki adıma geçmesi, yatırımların tekrar ivmelenmesi için faiz oranlarının daha makul yerlere gelmesi kritik. Bundan daha kritik olanı dışardan para bulabileceğimiz, uzun vadeli para getirebileceğimiz bir noktaya gelebilmek." diye konuştu.

Okyay, bu konuların netlik kazanmasıyla yatırımcıların daha güvenli karar alabileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni bir regülasyonla o çerçevenin içerisinde nasıl kendimizi konumlandıracağız, onu da netleştirebileceğimizi düşünüyorum. Geçmişten bugüne kadarki hikayemiz çok kuvvetli bir hikaye ve ben bu dönüm noktasından sonra yine daha kuvvetli bir hikayeyi de hep birlikte yazabileceğimiz noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için hem AKLease'in genel müdürü olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Yenilenebilir enerjide ve depolamada katedeceğiniz mesafe, ülkenin arz güvenliği açısından, enerji bağımsızlığı açısından çok iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak."