Enerji Bakanı Rize'de petrol arama programını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rize açıklarında arama programımızda var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve program için Rize'ye geldi. Rize Valiliğini ziyaret eden Bakan Bayraktar, ile protokolle bir araya geldi ardından Rize Ticaret Borsası'ndaki enerji Koordinasyon toplantısına katıldı. Rize'de yapılan doğalgaz ve elektrik yatırımları ile ilgili bilgi alan Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada Rize açıklarında sondaj çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

"Rize açıklarında petrol arama programımızda var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize açıklarında petrol aramaları yapılacağını vurgulayarak, "Bizim en önemli 2 noktamız var. Bu iki konu da petrol ve doğalgaz. En önemli değişikliklerden bir tanesi kendi denizlerimiz de, kendi gemilerimiz ile, kendi mühendislerimiz ile bu aramaları yapmayı hedefliyoruz. Biz bu sayede Fatih, Yavuz, Kanuni ve en son Abdulhamit'i filomuza kattık. İki tane sismik gemimiz 4 tane derin sondaj gemimiz ile çok yoğun arama gerçekleştireceğiz. Bir taraftan başka keşiflere, özellikle Karadeniz'de keşiflere ihtiyacımız var. Bu anlamda Rize açıklarında petrol arama programımızda var. Petrol rafinesi olduğunu düşündüğümüz alanda sondaja başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Destek tutarı da neredeyse 88 milyar TL'leri buldu"

Bakan Bayraktar, vatandaşlara verilen desteklerin yaklaşık 88 milyar TL'yi bulduğunu ifade ederek, "Özellikle pandemi süreciyle başlayan dönemde bir çok ciddi devlet destekleriyle bu alanda vatandaşlarımızı destekliyoruz. Biz malumunuz bu Sakarya gaz istasyonunda ki keşiften sonra özellikle Cumhurbaşkanımızın müjdesi o ayki 2023'te bedava olmasıydı. Ondan sonraki süreçte de 12 ay boyunca 25 metreküpü yani genelde insanların evlerinde ısıtma amaçlı değil de mutfaklarında kullandığı gaza yetecek kadar miktarı 12 ay boyunca toplam 300 metreküp gazı yine bedava olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Bunun toplam destek tutarı da neredeyse 88 milyar TL'leri buldu. Onun ötesinde bugün halen 2024 yılı için söyleyeyim. Doğal gaz ve elektrikte yaklaşık toplam 584 milyar TL'lik bir desteğimiz var. Yani vatandaşımız şu anda en son temmuzda yaptığımız fiyat artışıyla beraber dahi bin liralık faturanın 400 lirasını ödüyor. Elektrikte 600 lirasını hala devlet olarak biz karşılıyoruz. Doğal gazda bin liralık faturanın yaklaşık 300 TL'sini vatandaşımız karşılıyor. 700 lirasını yani yüzde 70'ini biz devlet olarak karşılıyoruz. Elbette ki bütçe imkanları nispetinde bu desteklerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Yapmayı planladığımız değişikliklerden bir tanesi özellikle gerçekten ihtiyaç sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımızı bu destek grupları içerisinde tutabilmek ama yerinde olan, aylık elektrik tüketimi 400-500 kilovat olan, evinde elektrikli aracı kullanan, evinde tüketimi çok olan vatandaşlarımızın da mutlaka bu bedelleri ödemesi gerekiyor. Yani gelir grubuna göre de biraz daha farklılaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE