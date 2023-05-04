ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Günyüzü ve Han ilçelerinde doğal gaz bağlama programına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Günyüzü ve Han ilçelerinde, evlerine doğal gaz bağlanan iki aileye konuk oldu. Eskişehir'de sadece Seyitgazi ilçesinde henüz doğal gaz olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, 'Artık kendi gazımız da çıktı. Daha rahatız inşallah. Bundan sonra hızlanarak devam eder. Kalan ilçeleri de inşallah önümüzdeki dönem, birer birer tamamlayacağız' dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Günyüzü ve Han ilçelerinde, evlerine doğal gaz bağlanan iki aileye konuk oldu. Eskişehir'de sadece Seyitgazi ilçesinde henüz doğal gaz olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, "Artık kendi gazımız da çıktı. Daha rahatız inşallah. Bundan sonra hızlanarak devam eder. Kalan ilçeleri de inşallah önümüzdeki dönem, birer birer tamamlayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Günyüzü ve Han ilçelerine doğal gaz bağlanma programlarına katıldı. Beraberindekilerle birlikte ilk doğal gazın ateşini yakan Bakan Dönmez, Seyitgazi ilçesi dışında tüm ilçelerin doğal gaz kullanmaya başladığını ifade etti. Eskişehir'e bakanlık olarak 20 yılda toplam 5,3 milyar liralık enerji yatırımı yaptıklarını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

Evde ilk kez doğal gaz kullanmaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Döndü Başaran Adım da "İlçede ilk benim evime doğal gaz bağlanması beni gururlandırdı. Önceden sobayla ısınıyorduk. Sonra kalorifere döndük. Şimdi de doğal gaza geçtik. Emeği geçen bakanımıza ve personeline teşekkür ederiz. Doğal gaza geçince çok güzel oldu. Pisliği hiç yok, kömür telaşı yok. Gayet beğendik, çok mutluyuz. Bir de ücretsiz olması bize şans oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum" dedi.