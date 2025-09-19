Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye Nükleer Enerji Teknolojilerinde Yeniden Doğuşu Yaşıyor

FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji sektörünün yeniden doğuşuna şahit olunan bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bunu ıskalamayalım ki küçük modüler reaktörlerde ülkemizi üretici ve bu teknolojiye sahip ülkelerden biri konumuna getirelim." dedi.

Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standında AA'nın canlı yayınına katıldı.

Bakanlık olarak hedeflerinin Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu aktaran Bayraktar, "Doğal gaz, petrol, kömür ithalatını azaltmak için kendi kaynaklarını arayan, bulan bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bu stantta görmüş olduğunuz bütün kurumlar Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çalışıyor. Üretimimizi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla temiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'na değinerek, "TEKNOFEST ile kesiştiğimiz önemli alanlardan biri yeni, gelişmekte olan nükleer alanı. Geçtiğimiz yıl başladığımız nükleer teknolojiler yarışması bu sene biraz daha büyüyerek devam etti. Yarışmanın finalleri yapıldı, bugün ödüllerini alacak araştırmacılarımız, proje yapan çalışanlarımız." bilgisini paylaştı.

İnşası süren Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali (NGS) Akkuyu NGS sayesinde bu kaynağın ülkeye getirileceğini anlatan Bayraktar, "Küçük modüler reaktör dediğimiz geleceğin nükleer teknolojisini Türkiye'de nasıl yapabiliriz, bu anlamda da çok önemli çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, petrol, doğal gaz, elektrik ve madenle ilgili kurumların da Bakanlığın standında yer aldığını, yoğun katılımla, TEKNOFEST platformunun katılımcıların enerji alanında birçok konudaki farkındalığını artırmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST, Türkiye'nin nükleer enerji teknolojileri hedefine katkı sağlıyor

Türkiye'nin nükleer enerjide yerli teknoloji hedefine de dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST nükleer teknoloji yarışmasındaki ana konu küçük modüler reaktör tasarımı üzerine. Bu alanda çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Zira dünyada bizim de taraf olduğumuz, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde ortaya konmuş 2050'de nükleer kapasiteyi 3 katına çıkarma hedefi var. Buna ulaşabilmek için bir taraftan Akkuyu'da yaptığımız gibi büyük santrallere ihtiyacımız var, bir taraftan da bu küçük modüler reaktörleri, daha küçük, modüler, taşınması daha kolay reaktörleri yapabilmemiz lazım."

Bayraktar, Türkiye'de nükleer enerji sektörüne Akkuyu ile adım atıldığını ancak nükleerin birinci döneminin 1950'lerde başlayan bir süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Nükleerin yeniden doğuşuna şahit olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bunu ıskalamayalım ki küçük modüler reaktörlerde ülkemizi üretici ve bu teknolojiye sahip ülkelerden biri konumuna getirelim. Bakanlık olarak önemli bir hedefimiz var. 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım. İnanıyoruz ki bunun çok önemli bir kısmı da küçük modüler reaktörlerden gelecek. O zaman bu yeniden doğum anında, Türkiye bu alanda öncü ülkelerden biri haline gelecek. TEKNOFEST bize bu açıdan çok önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü bu platform sayesinde birçok proje geliştiriliyor."