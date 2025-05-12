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Enerji Bakanı Bayraktar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması

Enerji Bakanı Bayraktar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararının, devletin sahadaki dik duruşu ve milletin teröre karşı gösterdiği sarsılmaz iradenin bir sonucu olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararının, devletin sahadaki dik duruşu ve milletin teröre karşı gösterdiği sarsılmaz iradenin bir sonucu olduğunu bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sürecin sadece bir terör örgütünün sona erişi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'yi vesayetle çevrelemek isteyen yapıların da dağılması anlamına geldiğini ifade etti.

Cumhuriyetin temel niteliklerinin, milletin müşterek değerleri ve birlikte yaşama iradesinin bu sürecin mihenk taşı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve yüksek siyasi iradesiyle, Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşu ve stratejik çağrılarıyla yürütülen 'Terörsüz Türkiye' politikası, ülkemizi tarihi bir eşikten geçirmektedir. PKK'nın kendini feshetme kararı devletimizin sahadaki dik duruşunun ve milletimizin teröre karşı gösterdiği sarsılmaz iradenin bir sonucudur. Bu süreç sadece bir terör örgütünün sona erişi değil, aynı zamanda Türkiye'yi vesayetle çevrelemek isteyen yapıların da dağılması anlamına gelmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi artık bir temenni değil, milletçe inşa ettiğimiz ortak geleceğin somut bir parçasıdır. İç cephemizi güçlendirdiğimiz ve kardeşlik iklimini sarsılmaz bir şekilde tesis ettiğimiz bir geleceğe kapı aralıyoruz. Artık bu topraklarda terörü araç, devleti hedef, milleti ise engel gören hiçbir yapı Türkiye Yüzyılı'nda varlık gösteremeyecek. Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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