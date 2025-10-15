Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Suudi Mevkidaşı ile Moskova'da Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, Suudi Mevkidaşı ile Moskova'da Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile enerji alanında iş birliği ve yeni projeler üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Moskova'da, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Abdulaziz bin Salman Al Saud ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Enerji alanında mevcut iş birliğimizi genişleterek yeni projeler ve ortak yatırımlar ile daha da ileri taşıma iradesi ortaya koyduk. Yenilenebilir enerji ve enterkonneksiyon altyapıları alanlarında da güçlü bir iş birliği kapasitesine sahip olduğumuzu belirterek bu alanlarda somut adımlar atma ve ortak hareket etme konusunda karşılıklı mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.