Enerji Bakanı Bayraktar, Suudi Mevkidaşı ile Moskova'da Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Moskova'da, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Abdulaziz bin Salman Al Saud ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Enerji alanında mevcut iş birliğimizi genişleterek yeni projeler ve ortak yatırımlar ile daha da ileri taşıma iradesi ortaya koyduk. Yenilenebilir enerji ve enterkonneksiyon altyapıları alanlarında da güçlü bir iş birliği kapasitesine sahip olduğumuzu belirterek bu alanlarda somut adımlar atma ve ortak hareket etme konusunda karşılıklı mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.