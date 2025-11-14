Enerji Bakanı Bayraktar, Enerji Uzmanlarına Vizyonunu Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Uzmanları Derneği bünyesinde kurulan ve faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çatısı altında sürdüren Enerji, Paylaşım, İlham ve X-EPIX'in "Enerji, Vizyon ve Bir Portre" temalı söyleşisinde enerji uzmanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da iştirak ettiği programa, EPDK'de ve enerji sektöründe görev yapan yaklaşık 700 genç enerji uzmanı katıldı.

Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, enerji uzmanlarının sektörün en kritik paydaşlarından biri olduğunu, enerjide bağımsız Türkiye hedefi yolunda en önemli görevin onlara düştüğünü dile getirdi.

Türkiye'de 86 milyon kişiye kesintisiz elektrik ve doğal gaz sağlamak, 32 milyon araca yakıt temin etmek için yoğun çalıştıklarını belirten Bayraktar, ülkenin enerji faturasını düşürmesi, katma değerli üretimi artırması ve karbon nötr bir ekonomiye geçmesi gerektiğini ve tüm politikaların bu hedeflere göre şekillendirildiğini bildirdi.

Bayraktar, enerjide bir "Türk Yolu" modeli geliştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu modelin içerisinde yenilenebilir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde ekonomimize katmamız lazım. Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye var. Enerjimizi verimli kullanmamız lazım. Petrol ve doğal gazını arayan, bulan, üreten bir Türkiye var. Bunu hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapan bir Türkiye var. Nükleeri mutlaka enerjisine katmış bir Türkiye olmamız gerekiyor. Madenlerini de katma değerli bir şekilde ekonomisine katan bir Türkiye var, vizyonumuz budur."

Türkiye'nin dengeli, çok katmanlı ve çok boyutlu bir enerji politikası izlediğine dikkati çeken Bayraktar, 2016'da yapılan strateji değişikliğiyle Türkiye'nin denizlerde kendi gemileri ve mühendisleriyle petrol ve doğal gaz aramaya başladığını ifade etti.

Bu yaklaşımın Gabar'daki petrol keşfiyle somut sonuç verdiğini belirten Bayraktar, Türkiye Petrolleri 2016'da günde 30-36 bin varil petrol üretirken, sadece Gabar'dan halihazırda 80 bin varil petrol üretir hale gelindiğini vurguladı.

Kaya gazı ve kaya petrolünde de yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Bayraktar, "Diyarbakır'da ve Trakya'da potansiyeline inandığımız, piyasada 'kaya gazı, kaya petrolü' diye bilinen ve Amerika'yı dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi yapan alanda şimdi yeni bir çalışmamız var. Onu hayata geçiriyoruz. Bu yeni bir alan ve buradan çok ümitli olduğumuzu söyleyebilirim. Bu Gabar'ın da üzerine çıkabilecek potansiyele sahip bir alan." ifadelerini kullandı.

Enerjide merkez ülke hedefi

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefini yineleyerek, şunları kaydetti:

"Neden merkez ülke olmayalım, buna coğrafyamız, enerji altyapımız, hukuki altyapımız, regülasyon altyapımız, pazarımız müsait. Gazı gaz ile rekabet ettirebilecek bir altyapıya sahibiz. Zaten bu altyapı bizi otomatik olarak enerjide merkez ülke haline getiriyor. Bugüne kadar olduğu gibi, transitin ötesinde güvenilir bir tedarikçi olma noktasında da adımlar atıyoruz. Bu altyapıya sahibiz, bu insan kaynağına sahibiz. Gelişmiş piyasamızla biz merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Elektrikte aynı şeyi söyleyebilirim. Elektrikte de Türkiye, komşularıyla enterkoneksiyonu artırmış, kendi üretim kapasitesi artmış bir ülke."

Enerji uzmanlarının sektördeki stratejilerin oluşturulmasından projelerin uygulanmasına ve denetimine kadar birçok alanda kritik rol oynadığına işaret eden Bayraktar, "Çünkü işin hem strateji tarafında hem bunları hayata geçirme noktasında, işin tasarımından projelerin hayata geçmesine, onların denetimine birçok alanda çok önemli rolleri var. 'Enerjide bağımsız bir Türkiye' hedefiyle yürüdüğümüz yolda en önemli görev onlara düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, enerji uzmanlarının verileri gören ve dünyadaki gelişmelere göre politika önerisi getirecek kişiler olduğunu aktararak, "Onların büyük resmi görmeleri benim için en değerli kısımlardan bir tanesi. Dünyanın nereye gittiğini okumaları lazım. Bu kadar önemli yetkinliği olan bir ekiple bizim daha iyi işler çıkarmamız lazım, daha çok çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.