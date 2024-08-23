Enerji Bakanı Bayraktar, Elektrik Üreticileri Derneği ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) heyetiyle Türkiye'nin elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücünün sürdürülebilir şekilde artması için atılacak adımları görüştü.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, EÜD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmede Türkiye'nin elektrikte 113 bin megavata ulaşan kurulu gücünün sürdürülebilir şekilde artması için atılacak adımları ele aldıklarını belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Yeni teknolojilerin desteklenmesi ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması konularında sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği içinde olacağız. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarla birlikte daha da güçlü, çevre dostu ve rekabetçi bir enerji sektörü oluşturma hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."