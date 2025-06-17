Enerji Bakanı Bayraktar'dan İhtimaller Üzerine Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin olası bir petrol krizi doğurması ihtimaline ilişkin konuşan Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir şey oluşturması söz konusu olabilir. Dolayısıyla zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor"

İran-İsrail geriliminin sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimali hakkında ise Bayraktar, "Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Hürmüz kapanırsa bizim şu an yüzde 20 civarında geçen seneki rakamlar öyleydi. Basra çıkışlı veya işte Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

"İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz, gazda da sıkıntı görmüyoruz"

Olası bir petrol krizinde Gabar petrolünün alternatif olup olmayacağına ilişkin sorulan sorulara yanıt veren Bayraktar, "Gabar'dan yüzde 8 ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ama yani bunlar ikame edilebilir. Burada bize en önemli etki Makro anlamda ithalat kalemi artar. 60 dolarlardaki petrol şimdi yetmiş, yetmiş dört dolar. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gider. Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA