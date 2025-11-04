Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Enerji Çalışanları Haftası Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, enerji sektöründeki emekçilere şükranlarını sundu ve onların özverisini kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Milletimize hizmet yolunda bu büyük özveriyi gösteren tüm çalışma arkadaşlarımın Enerji Çalışanları Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bayraktar, NSosyal hesabından Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin aydınlık geleceği ve enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için 7/24, yaz kış demeden, ülkenin dört bir yanında alın teri döken, enerjimizin görünmez kahramanları olan tüm yol arkadaşlarıma emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolunda bu büyük özveriyi gösteren tüm çalışma arkadaşlarımın Enerji Çalışanları Haftası kutlu olsun."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Kilis
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.