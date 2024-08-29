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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunu Kabul Etti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta kabul etti. Bayraktar, Türkiye'nin madende net ihracatçı konuma getirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunu kabul etti.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta kabul ettiklerini bildirdi.

Türkiye'yi madende net ihracatçı konuma getirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Bayraktar, "Katma değerli ve çevreye duyarlı madencilik anlayışımızla madenlerdeki yüksek potansiyelimizi uluslararası alanda daha ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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