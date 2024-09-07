Enerji Bakanı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ziyarette bulundu.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin en kısa zamanda devreye alınabilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün ilerlemeleri yerinde görmek için sahayı ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık." ifadesini kullandı.