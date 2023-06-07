Enercon, Kalyon Enerji ile 260 MW'lık iş birliği imzaladı

Enercon, Kalyon Enerji'nin Türkiye'deki kara projeleri için 64 adet rüzgar türbini kuracak. İş birliği ile Türkiye'deki projeler için 64 adet E-138 EP3 türbininin tedariki ve kurulumu gerçekleştirilecek.

Kalyon Enerji ve kara rüzgar türbini teknoloji şirketi Enercon 260 MW'lık yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre Enercon, Kalyon Enerji'nin Türkiye'deki kara projeleri için 64 adet rüzgar türbini kuracak. İş birliği ile Türkiye'deki projeler için 64 adet E-138 EP3 türbininin tedariki ve kurulumu gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2022 yılında 20 farklı bölgede toplam 850 MW kapasite için düzenlenen YEKA RES-3 ihalesi kapsamında Kalyon Enerji, toplamda 260 MW kapasiteye ulaştı. 2023 Ocak ayında Enercon ile Kalyon Enerji'nin grup şirketlerinden Kalen Enerji arasında YEKA WPP-3 projelerinden Ordu RES 40 MW kapasiteli ilk türbin tedarik ve montaj sözleşmesi imzalandı. Buna göre Elazığ, Bilecik, Bayburt, Ankara ve Trabzon bölgelerinde 220 MW kapasiteli 64 adet E-138 EP3 rüzgar türbini teslimi ve kurulumu gerçekleştirilecek. Kalyon Enerji, projeleri 'YEKA 3 ihalesi' şartnamelerine göre geliştirecek ve işletecek.

"İŞ BİRLİĞİ, YEKA'DAKİ BÜYÜME STRATEJİMİZE İVME KATACAK"

İş birliğinden mutlu olduğunu ve büyüme stratejisine ivme katacağını belirten Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, "Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralimizin açılışını tamamladık. Güneş enerjisinde Niğde ve Şanlıurfa Viranşehir'de 250 MW'lik yeni yatırımlarımıza başladık. Sıfır karbon hedefi ve temiz bir doğa için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız sürüyor" dedi.

TÜRKİYE STRATEJİK BİR PAZAR

Enercon CCO'su Ulrich Schulze Südhoff ise Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, "Buradaki yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yenilenebilir bir enerji sistemi inşa etme misyonuyla müşterilerimize daha fazla destek olmak için heyecanlıyız. YEKA çerçevesindeki iş birliğimiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejisini ve enerji dönüşüm hedeflerini daha da güçlendirecek ve rüzgar enerjisi üretimini artırarak istihdamın ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek" diye konuştu.

TÜRBİNLERİN ANA BİLEŞENLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

E-138 EP3 rüzgar türbinlerinin motor yuvaları hariç tüm ana bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğini dile getiren Enercon CAMEA Bölge Başkanı Arif Günyar, 25 yıllık tecrübeleri ve köklü tedarik zinciri ağlarıyla E-138 EP3 türbin tipini Türkiye'nin en yüksek lokalize türbini olarak geliştirdiklerine dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla ülkede 150'den fazla E-138 EP3 türbini kurarak bunları devreye aldıklarını hatırlatan Günyar, Enercon'un ülkenin yenilenebilir enerji stratejilerinde kritik bir rol oynayan 1.000 MW'lık YEKA RES 2 projesinin türbin temini ve kurulumunun tamamını üstlendiğini belirtti.