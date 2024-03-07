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Endüstriyel Yemek Sektörü Fiyat Artışlarına Tepki Gösterdi

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Gıda fiyatlarında yapılan sistematik artışlara karşı tepki gösteren Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, spekülatörlere karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, gıda üreten işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gıda fiyatlarında bilinçli oluşturulan sistematik artışlara endüstriyel yemek sektörü temsilcilerinden tepki geldi. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, "Kırmızı-beyaz et, süt-süt ürünleri, bakliyat ve meyve-sebze gibi temel gıda maddelerine uygulanan sistematik fiyat artışlarına karşı tedbir alınması gerekir. Spekülatörlere karşı daha sert önlemler alınmalı" dedi.

Fiyat artışlarının maliyet artışlarına dayandırılmadan yapılmasını fırsatçılık olarak nitelendiren Başkan Coşkun Dönmez, devletin spekülatörlere karşı daha sert önlemler alması gerektiğini vurguladı. Dönmez, temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarının endüstriyel yemek sektörüne verdiği zararın yanı sıra vatandaşların ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi. Ekonominin son derece önemli hale geldiği bir süreç yaşandığını, bu yüzden hem vatandaşların hem de endüstriyel yemek sektörü müşterilerinin ucuz fiyat arayışına girerek güvensiz gıdaları tercih edebildiğini ifade eden Coşkun Dönmez, "BUYSAD olarak bu konuya çözüm bulmak için bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bursa İl Müdürlüğüne giderek ortak çalışma önerisi sunacağız. Çünkü toplum sağlığı her şeyin önünde gelir. Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi ve tarımsal üretimin artması için üreticilere yapılan desteklerin daha da artırılması gerekiyor. Tarım ve hayvancılık sektörünün endüstriyelleştirilip üretimlerin daha kapsamlı yapılmasını ve sanayicilerin bu iş kollarına özendirilmeli. Bu iş ithalat ile çözülemez. Arz-talep dengesinin sağlanması ve fiyatların kontrol altına alınması için uzun vadeli çözümlere odaklanılması gerekli" dedi.

"Gıda terörü önlenmeli"

Medyaya çok sık toplu tüketim yapılan yerlerde yaşanan gıda zehirlenmelerinin haberlerinin yer almaya başladığına da dikkat çeken Coşkun Dönmez, gıda üreten işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı. Endüstriyel yemek üretme ruhsatı olmayan işletmelere asla fırsat verilmemesini isteyen Başkan Dönmez, "Toplum sağlığını tehdit edenlere karşı daha sert önlemler alınmasının önemine bir daha dikkat çekiyorum. Uygunsuz şartlarda üretilen yemekler ve tağşişli ürünler toplum sağlığını tehdit ederek, gıda kaynaklı uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Hijyen ve sanitasyon kurallarına uymayan işletmelerin ve sokak satıcılarının önüne geçmek hepimizin görevidir. İnsan sağlığına önem vermek herkesin ana görevidir. Devletin ilgili kurumlarının daha çok denetim yapması şart" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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