Endüstriyel Tasarım Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği tarafından 18'incisi düzenlenen "İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları"nda 14 proje sahibi düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, "İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2022"nin ödül töreni, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortaklığında, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

"Metalden Mamul Hediyelik Eşya" ve "Plastikten Sürdürülebilir Ürün" kategorilerinde yarışan 248 başvuru arasında dereceye giren 14 proje, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Böylece, endüstriyel tasarımın "marka" yarışması haline gelen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, birbirinden değerli ve inovatif projeleri sektöre kazandırdı.

"2023 yılında 20 tasarım yarışmasını destek kapsamına aldık"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin 2022'de yüzde 5,6 büyüyerek güçlü bir performans sergilediğini belirterek, "2002 yılındaki 36,1 milyar dolar ihracatımız, 2022 yıl sonunda 7 kat artarak 254,2 milyar dolar seviyesine çıkmış ve Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu kırmıştır." ifadesini kullandı.

2028 yılı için 400 milyar dolar ihracat hedefinin belirlendiğini hatırlatan Gürcan, bu hedeflere el birliğiyle ulaşılacağını aktardı.

Ticaret Bakanlığı olarak tasarımı, markalaşma, Ar-Ge ve inovasyonla birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa edecek faktörlerden biri olarak gördüklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya giden yolu açıyor. Bu vesileyle ihracatımızın yüksek katma değerli olması ve istikrarlı bir şekilde büyümesi açısından önem arz ediyor. İhraç ettiğimiz malların kilogram değerlerini hep beraber bu markalaşma ve Ar-Ge çalışmalarıyla daha da yukarıya taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Demir ve demir dışı metaller sektörümüz ve plastik ürünleri sektörümüz ihracat ve dış pazarlardaki payını her geçen gün artırmakta ve üretmekte olduğu nihai ürünler ile ekonomimize önemli bir katma değer sağlamaktadır.

İhracatımızın ancak inovasyona dayalı büyümeyle ivme kazanabileceğini göz önünde bulunduracak olursak genç beyinlerin hayallerinin ve hedeflerinin ulaşılabilir olması bizim için çok önemli, nitelikli tasarımcıların yetişmesini sağlayan bu tasarım yarışmalarına olan katılımı her yıl artarak gözlemliyoruz. Bu aşamada Ticaret Bakanlığı olarak biz de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla tasarım yarışmalarını desteklemeyi sürdürüyor, 2023 yılında toplam 20 tasarım yarışmasını destek kapsamına almış bulunuyoruz."

Gürcan, genç tasarımcıların uluslararası düzeyde kaliteli eğitim almaları ve dünyaya açılabilmeleri amacıyla tasarım yarışmaları sonucunda başarılı olanları ödüllendirdiklerini bildirdi.

2012'den bu yana düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren ve yurt dışında eğitimini destekledikleri tasarımcı sayısının 258'e ulaştığını anlatan Gürcan, "Bu sayı Türkiye için bana göre düşük. İnşallah bunu önümüzdeki süreçte sayın Bakanımız ile de istişare ederek daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Gürcan, "Tasarımcı ve sanayicilerimizin aynı platformda buluşmasına imkan sağlayacak ve ihracatçılarımızın tasarım altyapısını güçlendirmelerini amaçlayan bir destek mekanizması yürütüyoruz. Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğiyle tasarım departmanlarını kurmalarını, eğer böyle bir departmanları var ise geliştirmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerini artırarak ihracata dönük katma değerli ürün üretmelerini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2028 yılında, 400 milyar dolar mal ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de tasarım yarışmasının istikrarlı bir şekilde 18 yıldır sürdüğünü ve iki sektörün olmasının da ayrıca takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Gültepe, "Hem metal sektörünün hem de plastik sektörünün bir arada çalışması özellikle benim üzerinde çok fazla durmuş olduğum ortak akıl, istişare ve beraber çalışma noktalarında güzel bir örnek. 18 yıldan beri devam etmesi de çok önemli bir nokta. Umuyorum ki diğer birliklerimiz de özellikle bu konularda senkronize olarak, sektörleri bütünleştirerek güzel bir çalışma içerisinde bulunur." değerlendirmesinde bulundu.

2028 yılında, 400 milyar dolar mal ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefinin olduğunu hatırlatan Gültepe, "Birlikleri, TİM olarak görevlendirdik. Başkanlar, yönetim kurulları ve gençleri, firmaları çalıştırarak 2028 yılı için her sektör ihracatını ne kadar artıracak, artırabilmesi için nelere ihtiyacı var? Bunları, özellikle Ticaret Bakanlığımızla istişare ederek yol haritasını çizelim." görüşlerini bildirdi.

Türkiye'nin kilogram fiyatının ortalama 1,5 doların içerisinde olduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Her sektörün bununla ilgili de çalışması lazım. 1,5 doların da 2,5-3 dolara gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin ortalamasını 3 doların üzerine çıkarmalıyız ki önümüzdeki dönemlerde yapacak olduğumuz hedefleri yakalayalım. Bunun için rutini bozmak lazım. Rutini bozmak için de bu tarz çalışmalar yapılıyor. Genç tasarımcıların hayallerini, ürünlere dönüştürüp farkındalığı artırarak gençlerimizi bu sektöre katmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi, dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına koymak için bu tarz çalışmaları yapmak gerekiyor."

"Bugüne kadar 5 bin 445'ten fazla proje yarıştı, 520'den fazla projeye ödül verildi"

TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yarışmanın endüstriyel alanda bir ilk olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yarışma, 18 yıldır sürdürülebilir vaziyette katma değerli, rekabet edici, sürdürülebilir, özgün ve modern ürünleri sunmasıyla bir değer yarattı. Metal sektörüyle ilgili yaratmış olduğu bu değer, katma değerli ürünler olarak da piyasada satılır durumda. Hayata dönmüş yaklaşık onlarca ürünümüz var. Bu başarı hikayesini, 2022 yılında İDDMİB olarak yüzde 16 gibi bir artış ve 14,4 milyar dolarlık ihracatla da süslemiş olduk. İhracatımızı daha fazla artırmak, daha fazla katma değerli ürün üretmek, dünya sektörlerinin beklentilerini karşılayabilmek için yapmış olduğumuz çalışmalara devam etmekteyiz."

"Metalden Mamul Hediyelik Eşya" ve "Plastikten Sürdürülebilir Ürünler" başlıklarında farklı branşta öğrenci ve profesyonellere yönelik yarışma düzenlediklerini anımsatan Tecdelioğlu, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı ödül törenini bu ay gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yarışmada, 248 başvuru arasından seçilerek dereceye giren 14 projeye ödüllerinin verildiğini bildiren Tecdelioğlu, "Salgına rağmen hala bu kadar çok tasarımın ilgi görmesi, plastik ve metalden ürünlerle ilgili öğrencilerimizin heyecanın yüksek olması, bu yarışmayı daha kapsamlı ve uluslararası bir boyuta taşımayla ilgili iştahımızı kabartıyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 5 bin 445'ten fazla projenin yarıştığını ve 520'den fazla projeye ödül verildiğini anlatan Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Global trendleri takip etmek, rekabetin en önemli anahtarlarından biri. Ticaret Bakanlığımızın yarışmalara sunduğu destek kapsamında bugüne kadar 86 tasarımcı, yurt dışında burslu eğitime gönderildi. Şu an 24 tane öğrencimiz eğitim hayatına devam ediyor. 2023 yılında gerçekleşecek yarışmalar için Doğal Afet ve Acil Durum Konsepti'ni belirledik. Bununla ilgili katılımlarınızı ve çalışmalarınızı da beklemekteyiz."