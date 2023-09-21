Endüstriyel reklam ve promosyon sektörü İstanbul'da buluştu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bugün açılışı gerçekleştirilen fuarlarda (Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı ile Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı) ciddi iş bağlantıları yapılacağını belirterek, "Çünkü Türkiye, artık her noktada ticaretin...

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bugün açılışı gerçekleştirilen fuarlarda (Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı ile Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı) ciddi iş bağlantıları yapılacağını belirterek, "Çünkü Türkiye, artık her noktada ticaretin dünyadaki merkezlerinden birisi oldu." dedi.

Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı (SIGN İstanbul ) ile Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı (PROMOGIFT İstanbul ), eş zamanlı olarak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı endüstrisinin bölgedeki en büyük ticaret fuarı olma özelliği taşıyan SIGN İstanbul ile başta KOBİ'ler olmak üzere her ölçekten tüm işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik tanıtım ve promosyon çözümleri sunan PROMOGIFT İstanbul'un açılışı için ortak tören düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, bugün tekstil üreticilerinden perakende malzeme satıcılarına, dijital baskı merkezlerinden reklam ajanslarına, akademisyenler ve STK'lerden promosyon ürünleri distribütörlerine kadar kamu ve özel sektörde pek çok kurum ve kuruluşun bir araya geldiğini söyledi.

Ticari fuarların firmalara yeni ürünlerini sergileme, mevcut ve potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını görerek bunlara çözüm üretme, sektördeki gelişme ve son eğilimleri tespit etme gibi birçok fırsat sunduğunu ifade eden Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan mevcut iş ilişkilerini geliştirmek, yeni iş ortaklıkları kurmak, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla bağlantıları güçlendirmek ve dünyadaki mevcut ya da hedef pazarlardaki partnerler ile buluşmak için ideal ortamlardır. Firmaların tanıtım ve reklam ürünleri ihtiyaçlarına tek adresten çözüm sunmayı hedefleyen PROMOGIFT aracılığıyla İstanbul'da hem mevcut pazarlarınızı daha da güçlendirmenizi hem de yeni iş bağlantıları ve farklı ihracat kanalları kazanma fırsatı bulmanızı temenni ediyorum. Tanıtım ürünlerimizi iş dünyamız ile buluşturup firmalarımızın tanıtımını yaygınlaştırmak için iyi bir ortam hazırlandığına şahit olduk."

Gürcan, fuara çok ciddi katılımcı olacağına inandıklarının altını çizerek, "Firmalarımızın ciddi iş bağlantıları yaptığına da şahit olacağız. Çünkü Türkiye, artık her noktada ticaretin dünyadaki merkezlerinden birisi oldu. 3 saatlik uçuş dilimi içinde Türkiye, birçok ülkeye ulaşabiliyor ve yaklaşık 2,5-3 milyar insanın nüfusunun olduğu bir alana çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da Türkiye'nin jeoekonomik konumu açısından önde gelen bir avantajıdır." ifadelerini kullandı.

"Fuar katlanarak büyüyecek ve gelişecektir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da SING İstanbul ile güçlerini birleştirerek hayata geçirilen PROMOGIFT İstanbul'un, bambaşka bir kimlikle sektörün karşısına çıktığını belirterek, bu fuar sayesinde büyük bir sinerji oluştuğunu söyledi.

Asmalı, "Ziyaretçilerinin yüzde 40'ı (doğrudan) alıcı kitlesinden oluşacak bu fuar, katlanarak büyüyecek ve gelişecektir." dedi.

"İhracat noktasında promosyon sektörüne her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise endüstriyel reklam ve kurumsal tanıtım sektörlerinin dinamik yapılarına değinerek, matbaa ve promosyon sektörlerinin kalite açısından batı, fiyat açısından doğudaki rakipleri ile çok rahat rekabet edebildiğini söyledi.

Pelister, endüstriyel reklam ve promosyon sektörleri hakkında bilgiler paylaşarak, "Özellikle promosyon sektörümüzün ihracatını artırmamız gerekiyor. Promosyon sektörüne bu noktada her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Promosyon sektörü 2 milyar doları aşan bir güce sahip"

İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Develioğlu, fuarların mesleki birliktelik açısından önemine işaret ederek, promosyon sektörünün Kovid-19 döneminde dahi küçülmediğini söyledi.

Develioğlu, bugün açılan fuarlara ilişkin, "Bu iki fuarın aynı anda birlikte düzenlenmesi çok önemli. Promosyon sektörü 2 milyar doları aşan bir güce sahip. Yan dallarla birlikte 300 bin kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz. Her geçen gün büyüme potansiyelini kullanıyor. Pandemi sonrası da büyümenin çok hızlı olduğunu görüyoruz. İthalat ağırlıklı sektörden ihracat ağırlığına geçmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Promosyon üreticilerimiz dış pazarlara açılma noktasında çok istekli"

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) Başkanı Ömer Karatemiz de 2019-2021 yıllarında PROMOGIFT İstanbul'u SIGN İstanbul içinde düzenlediklerini anımsatarak, artık bu etkinliğin fuar olarak özel bir alanda, müstakil ve bağımsız olarak açıldığını söyledi.

Karatemiz, "Tanıtım ürünleri sektörü her geçen yıl büyüyor. Diğer reklam sektörlerine göre daha az bütçeyle hedef kitleye mesajımızı iletme şansımız var. Bu yıl sektörümüzün alternatif bir reklam mecrası olarak önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Fuarımızın, ulusal ve uluslararası alanda daha da büyüyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Promosyon sektörünün diğer sektörler ile ilişkisine değinen Karatemiz, "Uzun yıllar boyunca ithalatın lokomotif olduğu sektörümüzde son yıllarda üretim yatırımları ciddi şekilde arttı. Üreticilerimiz, dış pazarlara açılma noktasında çok istekliler ve yurt dışı fuarlara katılmak için gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Promosyon sokağı artık fuar halini aldı"

Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur ise reklam sektörünün bir araya geldiği fuar olarak da bilinen SIGN İstanbul'un gelişen teknolojiler ve malzemeler sayesinde artık "endüstriyel reklam" olarak tabir edildiğini söyledi.

Aytemur, bu fuara eş olarak PROMOGIFT İstanbul'u da düzenlediklerini, son 4 yılda "promosyon sokağı" olarak düzenlenen etkinliğin artık fuar halini aldığını belirtti.

Dünya endüstriyel reklam markaları İstanbul'da buluştu

Tarsus Fuarcılık tarafından "Shine Your Sign" sloganıyla düzenlenen ve 24. kez kapılarını açan SIGN İstanbul'a, aralarında sektörünün Türkiye'deki lider firmaları ile dünya markalarının olduğu 300'ün üzerinde firma katılıyor.

Türkiye'den ve yurt dışından 24 bin profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği SIGN İstanbul'da; dijital baskı makineleri, tekstil baskı makineleri, transfer baskı ve serigrafi makineleri, lazer makineleri, CNC router ve frezeler, reklam ve baskı malzemeleri, boyalar, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, görsel iletişim ve sergileme ürünleri ile 3D baskı sistemleri sergileniyor.

Ürün çeşitliliği açısından endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörlerinin dünya genelindeki en önemli ticaret buluşmalarından SIGN İstanbul, yerli üreticileri dünya ile buluşturuyor.

Özellikle pleksi, folyo, LED, lazer grubu, büyük kesim lazer makineleri, roll up ve kompozit gibi ürünleri ithal etmek yerine artık kendileri üretmeye başlayan Türk firmalar, fuarda boy gösteriyor. Fuar, 24 Eylül'de sona erecek.

Yeni nesil kurumsal tanıtım ve reklam ürünleri vitrine çıktı

PROMOGIFT İstanbul da başta KOBİ'ler olmak üzere her ölçekten tüm işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik tanıtım ve promosyon çözümleri sunuyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve promosyon sektörünün tüm paydaşlarını uluslararası ölçekli bir fuar altında buluşturmayı hedefleyen PROMOGIFT İstanbul'un, Türkiye ve yurt dışından 4 binin üzerinde doğrudan satın almacıyı ağırlaması bekleniyor.

Çoğunluğu yerli üretici olmak üzere 100'ün üzerinde markanın katıldığı fuarda; "kurumsal tanıtım ürünleri", "promosyon baskı sistemleri", "kurumsal tekstil ürünleri", "hediyelik eşyalar", "kırtasiye & ofis aksesuarları", "teknoloji & elektronik eşya", "matbaa ürünleri" ve "geri dönüşümlü ürünler" ana kategorilerinde binlerce yeni ürün bir arada sergileniyor. Fuar, 24 Eylül'e kadar devam edecek.