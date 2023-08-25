Endonezya, Malezya ve Tayland Yerel Para Birimlerini Kullanımını Teşvik İçin Anlaşma İmzaladı

Endonezya, Malezya ve Tayland, ikili işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik amacıyla anlaşma imzaladı. Üç ülkenin merkez bankalarının başkanları, ASEAN Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında bir araya geldi ve yerel para biriminin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla üç mutabakat zaptı imzalandı.

Endonezya, Malezya ve Tayland, ikili işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik amacıyla anlaşma imzaladı.

Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) ve Bank of Thailand (BOT) tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, üç ülkeye ait merkez bankalarının başkanları, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Açıklamada, Endonezya, Malezya ve Tayland arasında yerel para biriminin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla üç mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Ticaret ve doğrudan yatırımın yanı sıra daha uygun sınır ötesi işlemlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, bunların kademeli olarak uygulanacağı kaydedildi.