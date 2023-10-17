Endonezya, El Nino etkisiyle pirinç kıtlığıyla karşı karşıya

Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), El Nino hava olayından kaynaklanan yaygın kuraklık nedeniyle ülkenin 2023 yılı sonunda en kötü pirinç kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Pirinç açığının 1.45 milyon tona kadar çıkabileceği belirtilirken, önleyici çalışmalar kapsamında 2 milyon ton pirinç ithal edileceği bildirildi.

CAKARTA, 17 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), El Nino hava olayından kaynaklanan yaygın kuraklık nedeniyle Endonezya'nın 2023 yılı sonunda ülke tarihindeki en kötü pirinç kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

BPS Başkan Vekili Amalia Adininggar Widyasanti, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında pirinç açığının 1.45 milyon tona kadar çıkabileceğini belirterek, bu yılın dördüncü çeyreğinde pirinç üretiminin 4,78 milyon ton civarında olacağının tahmin edildiğini söyledi. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11'lik azalmaya işaret ediyor.

Widyasanti, "El Nino etkisinden kaynaklanan uzun süreli kuraklık, özellikle ülkenin en büyük üç pirinç kaynağı olan Batı Cava, Orta Cava ve Güney Sumatra eyaletlerindeki pirinç hasadında azalmaya yol açtı" ifadesini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Pazartesi günü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2023'ün Endonezya için zor bir yıl olduğunu, zira ülkenin sadece uzun süreli kuraklığa neden olan El Nino etkisiyle değil, aynı zamanda iklim değişikliği ve artan sıcaklıklarla da karşı karşıya kaldığını ve bu faktörlerin dünyadaki gıda kaynaklarını etkilediğini söyledi.

Widodo açıklamasında, "El Nino, artan sıcaklıklar, ekim ve hasatta başarısızlığa neden olan uzun süreli kuraklık ve istikrarsız jeopolitik koşullar gıda tedarikini etkiledi. Bunun için hükümet, pirinç rezervlerimizin yeterli olmasını sağlayabilmek adına önleyici çalışmalar yapıyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu önleyici çalışmalar arasında ortak ülkelerden toplam 2 milyon ton pirinç ithal edilmesi de yer alıyor. Bu yılın sonunda Endonezya'ya ağırlıklı olarak Vietnam ve Tayland'dan olmak üzere yaklaşık 600.000 ton ithal pirinç gelmesi bekleniyor.